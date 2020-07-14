Fransa'da Ulusal Bayram korona salgını gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika

Fransa'da Ulusal Bayram korona salgını gölgesinde kutlanıyor

Fransa, bu yıl 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı Covid-19 salgınına bağlı sağlık önlemleri nedeniyle farklı bir havada kutluyor.

Fransa, bu yıl 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı Covid-19 salgınına bağlı sağlık önlemleri nedeniyle farklı bir havada kutluyor.

Fransa her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nı kutluyor. Ancak, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle kutlamalar dar kapsamda gerçekleştiriliyor. Geleneksel askeri geçit töreni bu yıl ünlü Champs-Elysees Caddesi yerine Paris'in en büyük meydanı olarak bilinen Concorde Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Sosyal mesafe gereği tören bu yıl 4 bin 500 kişilik bir katılımla gerçekleşiyor. Tören, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yerel saatle 10.30'da alana varışı ve askeri kıtayı selamlamasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Macron'un şeref türübününde yer almasının ardından tanklar meydanda boy göstermeye başladı. Fransa Hava Kuvvetlerine ait 50 uçak ve helikopter, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Fransız bandosunun da yer aldığı törende, korona virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları ve kasiyerler, çöpçüler, polisler, itfaiyeciler, maske üreticileri ve tır şoförleri unutulmadı. Korona ile mücadele eden grubu temsilen 2 bin konuğun yer aldığı törende, Macron törene katılan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Macron, sağlık çalışanları ile tek tek sohbet etti. - PARİS

Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Ulusal Bayram korona salgını gölgesinde kutlanıyor - Son Dakika
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