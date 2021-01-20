Fransa'da üniversite öğrencileri hükümeti protesto etti - Son Dakika

Fransa'da gençlik kuruluşları ve öğrenci sendikalarının çağrısıyla hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Fransa Öğrenci Federasyonları Birliği (UNEF) ve diğer gençlik kuruluşları, yaşam ve eğitim koşullarını savunma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitim kurumlarının kapalı olması ve üniversitelerin açılış tarihlerinin açıklanmamasını protesto amacıyla öğrencilere gösteri çağrısı yaptı.

Başkent Paris'teki Georges Bernanos Caddesi'nde toplanan binlerce öğrenci, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığının önüne yürüdü.

Güvenlik güçleri eşliğinde yürüyen öğrenciler, hükümetin kendilerini unuttuğunu, eğitim şartlarının daha da zorlaştığını, son zamanlarda bu nedenlerden birçok öğrencinin intihar ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Emamanuel Macron yönetimini protesto etti.

Fransa Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Frederique Vidal'ın istifası için slogan atan öğrenciler, ellerinde "beceriksiz politika, ızdıraplı gençlik", "Vidal senin için öğrencilerin canı önemsiz mi" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrenciler için yeterli derecede ekonomik ve sosyal refah sağlanması talebi

UNEF Başkanı Melanie Luce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmesini protesto gösteri düzenlediklerini söyledi.

"Üniversitelerin açılmasını, yeterli şartlarda eğitimin devam etmesini, öğrenciler için ekonomik ve sosyal refah sağlanmasını, yeterli derecede yurt ayrılmasını talep ediyoruz." diyen Luce, bu taleplerin hayata geçirilmesi için hükümetin 1,5 milyar avroluk bütçe desteğinde bulunması gerektiğini belirtti.

Yüksek Öğrenim Bakanına öğrencileri duymazlıktan geldiği eleştirisi

Başörtülü olması nedeniyle bazı sağcı ve cumhuriyetçi milletvekillerinin hedefindeki UNEF'in Başkan Yardımcısı Maryam Pougetoux da Bakan Vidal'ın kendilerini duymazlıktan geldiğini ifade etti.

Pougetoux, "Bakan üniversitelerin açılması için gerekli parayı vermiyor, artan hayat pahalılığına rağmen burslarımızı artırmıyor, kira yardımı yapmıyor. Öğrenciler olarak taleplerimizi duyurmak için sokaklara indik." dedi.

Üniversite öğrencisi Tristan Peglion da öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için Fransa'daki öğrenci dernekleriyle seferber olduklarını vurguladı.

Peglion, bütün görüşme çabalarına rağmen Bakan Vidal'ın ortalıkta görünmediğini söyledi.

Göstericiler, öğrenci dernekleri temsilcilerinin Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığının önünde basın açıklaması yapmasının ardından dağıldı.