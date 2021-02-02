Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu - Son Dakika

Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu

02.02.2021 13:44

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülke ekonomisini zora sokması üniversite öğrencilerin hayatında da etkisini göstermeye başladı.

Hükümetin, üniversitelerde öğrencilere yemek ücretini 1 avroya düşürmesine rağmen ülkedeki hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve işten çıkarılmalar öğrencileri geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı.

Başkent Paris'te, gıda yardımı yapan derneklerin önünde bekleyen öğrencilerin oluşturduğu metrelerce kuyruk, son günlerin en göze çarpan sahnesi olmaya başladı.

Devletten yeterli yardımı alamayan ve Kovid-19 salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan öğrenciler, neredeyse her gün soğuğa rağmen yaklaşık 7 kiloluk yardım paketini almak için saatlerce sıra bekliyor.

Dağıtım yerinde bazı öğrenciler ise müzik aletleriyle çaldıkları parçalarla kuyrukta bekleyenleri hareketlendirmeye ve neşelendirmeye çalışıyor.

Diğer yandan Müslümanların hedefe konulduğu yasa tasarısını gündeminden düşürmeyen hükümete, ekonomik sıkıntılara çare bulmak yerine suni gündemlerle hedef şaşırttığı eleştirileri yapılıyor.

25 yaş üstü öğrenciler burstan da faydalanamıyor

Paris'in 13. bölgesindeki Linkee yardım derneğinin önünde sıraya giren Cezayir asıllı 26 yaşındaki Sebaa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendis olduğunu, Sorbonne Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yaptığını söyledi.

Bir yandan eğitimine devam ederken diğer yandan çalıştığını belirten Sebaa, Kovid-19 salgının yol açtığı ekonomik darboğaz nedeniyle 6 ay önce işinden çıkarıldığını aktardı.

Sebaa, "Yaşım 25'i geçtiği için burs da alamıyorum. Benden yaşı küçük öğrenci arkadaşlarım da var, sadece 150 avro burs alıyorlar. Tabii bununla bir ay boyunca geçinmek imkansız." diyerek geçim endişesi nedeniyle ders çalışmaya zor fırsat bulduklarını söyledi.

Yaklaşık 2 ay sonra bir laboratuvarda staja başlaması gerektiğini anlatan Sebaa, staja başladığı takdirde ayda yaklaşık 500 avro kadar ödeme yapılmasını umduğunu, bununla hiç olmazsa kirasını ödemeye başlayacağını kaydetti.

Hükümete suni gündemlerle insanları meşgul ettiği eleştirisi

Meksika'dan Fransa'ya üniversite öğrenimi için gelen Veronica, yarı zamanlı olarak bir restoranda çalıştığını ancak salgın döneminde işini kaybettiğini söyledi.

"Çalışırken biriktirdiğim para biteli iki ay oldu. Şu an zor geçiniyorum, benimle aynı durumda olan çok sayıda öğrenci tanıyorum." diyen Veronica, aldığı gıda paketi sayesinde birkaç gün de olsa aç kalmaktan kurtulacağını dile getirdi.

Veronica, hükümete "Fransa'daki gerçek sıkıntılara çözüm üretmeye odaklanmadığı, suni gündemlerle insanları meşgul ettiği" eleştirisinde bulunarak öğrencilerin yardım dernekleri sayesinde bu zorlu süreci atlatmaya çalıştığının altını çizdi.

Linkee Başkanı Julien Meimon da öğrencilere yardım amaçlı kurulan bir dernek olduklarını belirtti.

Yardımlardan faydalanmak için öğrenci kartını göstermenin yeterli olduğunu kaydeden Meimon, kolilerde patates, soğan, havuç gibi sebzelerin yanı sıra süt, yoğurt ve pasta türü ürünlerin bulunduğunu aktardı.

Meimon, öğrencilere temel gıda malzemelerinin yanında salgının etkilerinden korunmaları için hijyen kiti, maske ve havlu da verdiklerini dile getirdi.

Çalışanlarının gönüllü öğrencilerden oluştuğunu aktaran Meimon, haftanın belli günlerinde gıda dağıtımı yaptıklarını gün içerisinde 450'den fazla öğrencinin bu yardımlardan faydalandığı söyledi.

Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu
Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu
Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu
Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu

Üniversite, Fransa, Müzik, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İzmir'deki selde can kaybı! Menderes ilçesinde 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! İstanbul Valiliği: Boğaziçi'nde gözaltına alınan 159 kişiden 102'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil Köprüye çıkıp intihara kalkışan alkollü vatandaşı polis kurtardı Son Dakika! Selin vurduğu İzmir'de kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak İzmir depreminde İnci'yi kurtaran Edanur, bu kez otobüste doğum yaptırdı Güldür Güldür Show'un yıldızı Mahir İpek'in 1 ay önce anne acısıyla sarsıldığı ortaya çıktı Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti
Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti Beckham'ın sahibi olduğu Espor şirketi, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyüme ile dikkat çekti         
14:39
Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim Galatasaray'ın teklif yaptığı Boupendza'dan Mesut Özil itirafı: Onunla oynamak isterdim         
14:09
Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı Şeyma Subaşı, sevgilisinin son model arabasıyla poz vererek adeta hava attı         
13:22
İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı İzmir'i vuran selde dengesini kaybedip yere düşen kadın çaresizlikten suyu yumrukladı         
12:59
Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor Stepne lastiğe zulalanmış şekilde bulunan kaçak balın piyasa değeri cep yakıyor         
12:42
4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler         
12:13
Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı         
11:31
Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü         
11:06
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor         
10:12
Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi Yıllardır aradığı oğlunun Karabağ'da şehit düştüğünü öğrendi         
10:03
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı         
08:30
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Fatih Altaylı, Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı         
00:02
Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı Kızının sapkın ilişkisine dayanamayan anne, Esra Erol'un programında terlik fırlattı         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2021 15:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da üniversite öğrencilerinin yeni mesaisi: Gıda yardımı kuyruğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei