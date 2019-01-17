Fransa'da Üniversitede Patlama: 1 Yaralı
5 dakika önce
Fransa'nın Lyon Üniversitesi'nde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Fransa
'nın Lyon
Üniversitesi'nde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Lyon Üniversitesi'nin LyonTech-la Doua yerleşkesindeki bir binanın üst katında patlama meydana geldi. Patlamada en az bir kişinin yaralandığı, okulun tahliye edildiği belirtildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Üniversitenin Twitter
sayfasından yapılan açıklamada, binada yangının devam ettiği ifade edilerek, öğrencilere binanın çevresinden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın üniversitenin kütüphanesinde meydana geldiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, gaz sıkışmasından meydana geldiği tahmin ediliyor. LyonTech-la Doua yerleşkesinde yaklaşık 22 bin öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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