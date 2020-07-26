Fransa'da ünlü katedrali yakan zanlı "Pişmanım" dedi - Son Dakika

Fransa'da 15. yüzyıla ait tarihi Saint Pierre Katedrali'nde çıkan yangının faili, suçunu itiraf ederek "Pişmanım" dedi.

Nantes kentinde 15. yüzyıla ait tarihi Saint Pierre Katedrali'nde 18 Temmuz'da çıkan yangının faili suçunu itiraf etti. Katedralde gönüllü olduğu ve o gece katedralin kapılarını kapatmakla sorumlu olduğu öğrenilen kişi, içeride üç ayrı noktada ateş yaktığını ve çok pişman olduğunu itiraf etti. Gönüllünün katedrali "yakarak zarar verme ve yıkma" suçuyla tutuklandığı öğrenildi.

Zanlının avukatı Quentin Chabert yaptığı açıklamada, "Müvekkilim adaletle işbirliği yaptı. Yaptığından çok pişman ve kendisi için bu yangını çıkarmanın bir huzura erme yolu olduğunu ifade ediyor. Bugün içini pişmanlık kemiriyor, bu kadar büyük çapta bir olay beklemiyordu" diye konuştu.

Nantes Savcısı Pierre Sennes'in açıklamasına göre gece katedrali kapatmakla görevli gönüllünün ilk ateşi büyük orgun üzerinde, ikincisini küçük orgun üzerinde, sonuncusunu da elektrik panelinde çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının itirafı sonrası tutuklanıp cezaevine götürüldüğü açıklandı. - PARİS