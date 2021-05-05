Fransa'da uyuşturucu operasyonunda 1 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransa'nın Avignon kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 1 polis memuru vurularak öldürüldü.

Fransa'nın güneyinde bulunan Avignon kentinde uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda bir polis memuru vurularak öldürüldü. Yerel saat ile 18.30'da düzenlenen operasyon sırasında saldırganların polise ateş açtığı ve açılan ateş sırasında bir polis memurunun vurulduğu aktarıldı. Polisi vuran şahsın, olay yerinden kaçtığı bildirilirken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırının ardından Avignon kentine gideceğini açıkladı.

Başbakan Jean Castex sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Polis memurlarımızdan biri bu akşam Avignon'da müdahale sırasında ölümcül şekilde yaralandı. İlk düşüncelerim yine yaslı ailesine ve ulusal polise gidiyor. Bu iğrenç eylemin cezasız kalmaması için gereken her şey yapılıyor" dedi. - PARİS