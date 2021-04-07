Fransa'da uzaktan eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulan şirket suçlamaları reddetti - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke geneli kapanmayla dün başlayan uzaktan eğitimde çok sayıda aksaklık yaşandı.

Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'in aksaklıklardan sorumlu tuttuğu sunucu şirket ise bu suçlamaları reddetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde okulların kapatıldığı Fransa'da, dün uzaktan eğitime başlanırken öğretmen ve öğrenciler tarafından çok sayıda erişim sıkıntısı ile sistem hatası bildirildi.

Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada, belli bölgelerde sistemin yavaşladığı ya da sisteme erişilemediği doğrulandı.

Diğer yandan Bakan Blanquer, dün Fransız basınına durumla ilgili, sisteme sunucu hizmeti veren Strazburg merkezli özel bir şirketin kentte çıkan yangından etkilenmesi nedeniyle yoğun bağlantı akışını kaldıramadığı açıklamasını yaptı.

Şirket suçlamaları reddetti

Bakan'ın bahsettiği hizmet sağlayıcı şirket OVHcloud'un başkanı Michel Paulin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sisteminde görülen sorunlardan şirketinin sorumlu olmadığını savundu.

Paulin, Strazburg'daki yangından hiçbir şekilde etkilenmediklerini belirterek, "Sorun yaşanan bölgelerin uzaktan eğitim sistemleri OVHcloud sunucusuna bağlı değil." ifadesini kullandı.

Eğitim Bakanı Blanquer, salgının ilk döneminde uzaktan eğitime başlandığında meydana gelen benzer aksaklıkların ardından bu tür sorunların bir daha yaşanmayacağını söylemişti.