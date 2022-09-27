Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi - Son Dakika
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Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi

27.09.2022 15:53
Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi

Fransa'da uzun süredir araç süremeyecek engelli durumundaki bir kişiye, kırmızı ışık, park ve hız ihlali yaptığı gerekçesiyle 15 trafik cezası gönderildiği belirtildi.

Fransa'da uzun süredir araç süremeyecek engelli durumundaki bir kişiye, kırmızı ışık, park ve hız ihlali yaptığı gerekçesiyle 15 trafik cezası gönderildiği belirtildi.

Fransız günlük gazete Midi Libre'nin haberine göre, sonradan fiziki yetilerini büyük ölçüde kaybetmesi nedeniyle yıllardır araç süremeyen engelli bir kişi, kendisine gelen 15 trafik cezasından sonra polise başvurdu.

Montepellier polisi, şikayet üzerine söz konusu engelli kişi adına sahte kimlik düzenleyen ve onun eski ehliyetiyle araç süren bir kişiye ulaştı.

Polis, şahsı ve suç ortağı olduğu gerekçesiyle eşini gözaltına aldı.

Zanlı ve eşi, şubatta "kimlik hırsızlığı, sahtecilik ve hırsızlık" suçlamalarıyla mahkemede yargılanacak.

Polis, zanlının bakıcı olan eşinin söz konusu engelli kişinin evinde birkaç yıl çalıştığını ve onun sağlıklı olduğu dönemki aktif sürücü belgesini bu sırada çaldığını ortaya çıkardı.

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Kaynak: AA

Midi Libre, Tragger, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da ehliyeti çalınan engelli kişiye 15 trafik cezası gönderildi - Son Dakika
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