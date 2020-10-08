Fransa'da vaka sayısı 2 gündür 18 binin üzerinde seyrediyor - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında iki gündür günlük vaka sayısı 18 binin üzerinde seyrediyor. Ülke de son 24 saatte 18 bin 129 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa'da korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 18 bin 129 yeni vakanın tespit edildiği, 77 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede vaka sayısı iki gündür 18 binin üzerinde seyrederken, toplam vaka sayısı 671 bin 638'e yükseldi. Bakanlık, son verilerle birlikte toplam can kaybının 32 bin 521'e yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 4 bin 710 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 891 kişinin yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün yaptığı açıklamada, ülke genelinde 100 bin kişide 116 kişinin Covid-19 hastası olduğunu aktarırken, testlerin yüzde 9'unun pozitif çıktığını ifade etti. Fransa'da dün 18 bin 746 vakanın tespit edilmesi ile salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti. - PARİS