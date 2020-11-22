Fransa'da vizonlarda ilk defa Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada, ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.