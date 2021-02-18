Fransa'da yabancı öğrencilerin "ana dil" eğitim hakkı kaldırılıyor - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Milli Eğitim Bakanlığının yeterince kontrol edememesi nedeniyle, diğer ülkelerce atanan öğretmenler tarafından verilen ana dil eğitimlerinin yeni öğretim yılında kaldırılacağını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Mulhouse kentinde "İslamcı Ayrılıkçılık" toplantısında yaptığı açıklamada, Fransa'da yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilde eğitim almasını kaldıracaklarını duyurdu. Macron, "Bugün bu eğitimlerle ilgili sorunumuz, Fransızca bilmeyen öğretmenlerimizin sayısının ve Milli Eğitim Bakanlığının kontrol edemediği öğretmenlerin sayısının gittikçe artmasıdır" ifadelerini kullandı. Eğitim içeriği ve programı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının kontrolünün olmamasını sebep gösteren Fransa Cumhurbaşkanı, yeni eğitim yılında ana dil eğitiminin kaldırılacağını kaydetti.

1977'den bu yana yürürlükte

Avrupa ülkelerine 1970'lerde yaşanılan işçi göçü ve daha sonra aileleri birleştirme politikası sonrası, 1977'de alınan bir Avrupa direktifi ile göçmen çocuklarının ana dilde eğitim görebilmesi ve kültürünü tanıyabilmesi için zemin oluşturulmuştu. Fransa da 1977 direktifi doğrultusunda Türkiye, Cezayir, Hırvatistan, Tunus, Fas, İspanya, İtalya ve Portekiz'den öğretmenlerin ana dilde eğitim vermesine imkan sunuyordu. Böylelikle ülkeler tarafından atanan öğretmenler yurtdışındaki vatandaşlarına ana dil ve kültür eğitimi verebiliyordu.

88 bin öğrenci eğitimden faydalanıyor

Fransa'da 1980'lerde başlatılan ana dil ve kültür eğitimi (Elco), ilkokuldan liseye kadar haftada 1 ila 3 saat arası anadilde eğitimin verilmesine imkan tanıyordu. Fransa'da politika çerçevesinde, 88 bin öğrencinin ana dil eğitiminden faydalandığı, ülkede bin öğretmenin ise anadil eğitimi verdiği belirtildi. Fransa'da 2016 yılında yapılan sayımda, Türk öğrenci sayısının ise 19 bin 261 olduğu kaydedildi. - PARİS