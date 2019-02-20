Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yahudi Düşmanlığına Protesto

Fransa'da Yahudi Düşmanlığına Protesto

49 dakika önce

Yahudi karşıtı eylemlerinin artışta olduğu Fransa'da yahudi düşmanlığına karşı başta Paris olmak üzere birçok kentte yürüyüşler organize edildi.

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Yahudi karşıtı eylemlerinin artışta olduğu Fransa'da yahudi düşmanlığına karşı başta Paris olmak üzere birçok kentte yürüyüşler organize edildi. Ülke çapında 70 noktada yürüyüşler düzenlendi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:40 

Paris, Fransa, Dünya
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