Fransa'da Yahudi Düşmanlığına Protesto
49 dakika önce
Yahudi karşıtı eylemlerinin artışta olduğu Fransa'da yahudi düşmanlığına karşı başta Paris olmak üzere birçok kentte yürüyüşler organize edildi.
Yahudi karşıtı eylemlerinin artışta olduğu Fransa
'da yahudi düşmanlığına karşı başta Paris
olmak üzere birçok kentte yürüyüşler organize edildi. Ülke çapında 70 noktada yürüyüşler düzenlendi
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:40
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