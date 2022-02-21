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Fransa'da Yahudiler, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'un İslamofobik söylemini kınadı - Son Dakika

Fransa'da Yahudiler, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'un İslamofobik söylemini kınadı

21.02.2022 12:56
Fransa'da Yahudiler, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'un İslamofobik söylemini kınadı

Fransa'da Yahudi toplumunun önde gelen üyeleri, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un, Müslümanlara ve yabancılara karşı nefret dolu söylemlerini kınadıklarını bildirdi.

Fransa'da Yahudi toplumunun önde gelen üyeleri, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un, Müslümanlara ve yabancılara karşı nefret dolu söylemlerini kınadıklarını bildirdi.

Aralarında Fransa'daki Yahudi örgütlerinin çatı kuruluşu Fransa Yahudi Konseyi (CRIF) ile Avrupa Yahudi Kongresinin eski Başkanı Henri Hajdenberg'in de bulunduğu Yahudi toplumunun önde gelen isimleri, Journal de Dimanche gazetesinde yayımladıkları bildiride, "Fransız Yahudileri olarak, Eric Zemmour'un Müslüman Fransızlara ve ülkemizde yaşayan yabancılara karşı nefret ve dışlayıcı söylemini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bildiride, Müslümanlar ile aşırıcılığın birbirine karıştırılmasının reddedildiği kaydedilerek "Müslümanları Fransa'dan kovma sözü vermek korku yeşerten, nefreti teşvik eden ırkçı bir projenin parçasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'yı bozan bu ayrımcı tutumun şiddette protesto edildiği vurgulanan bildiride, ülkenin karşılaştığı ekonomik ve sosyal zorluklar için Müslümanları suçlamanın doğru olmadığının altı çizildi.

Bildiride, Zemmour'un öngördüğü bölünmüş toplumun istenmediği belirtilerek "Herkesi cumhuriyetçi bir adım atarak Fransa'da her kökenden insanın uyum içerisinde yaşamasını devam ettirmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

CRIF Başkanı Francis Kalifat, geçen hafta yaptığı açıklamada, Zemmour'un 24 Şubat'taki geleneksel CRIF yemeğine davet edilmeyeceğini duyurmuştu.

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, "İslam ve göçmen karşıtı" isim olarak öne çıkıyor.

Zemmour, 17 Ocak'ta 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Yahudiler, cumhurbaşkanı adayı Zemmour'un İslamofobik söylemini kınadı - Son Dakika


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