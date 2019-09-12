Fransa'da yakalanan 'cinsel istismar' şüphelisi Türkiye'ye iade edildi

YOZGAT'ta 2009 yılında ormanlık alanda darbettiği M.Ş. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve 194 ülkede aranan A.Ş., Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Burunören köyü mevkiinde M.Ş. isimli erkek çocuğu ormanlık alana götürüp darbeden ve daha sonra da cinsel istismarda bulunan A.Ş. için 'mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğa cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından Türkiye'ye iadesi amacıyla 194 ülkede uluslararası seviyede kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

FRANSIZ POLİSİNİ YARALADI

Fransa'da yakalanan şüpheli A.Ş.'nin Türkiye'ye teslim edilmesi, geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Şüphelinin Türkiye'ye teslim edilmesi için 2 gün önce Fransa'ya bir ekip gönderildi. Ancak A.Ş., Fransa polisinden teslim alınmadan önce kolundaki metal kelepçelerle kendini ve bir Fransız polisini tekmeleyerek yaraladı. Daha sonra İnterpol ekiplerince uçağa bindirilen A.Ş., Türk ekibine sert bir şekilde mukavemet gösterdi. Şüpheli, bunun üzerine uçuş güvenliğini etkilememesi amacıyla uçaktan alınarak iade görevi ertelendi.

ÖZEL KELEPÇEYLE GETİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nda görevli anestezi uzmanı bir doktorun da aralarında bulunduğu özel ekip, dün şüpheliyi teslim almak üzere Türkiye'den Fransa'ya gönderildi. Şüpheli A.Ş., yüksek riskli şahısların kendisine ve refakat eden personele zarar vermemesi için kumaş ve plastik ham maddeden oluşan İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca tasarlanmış olan özel bir kelepçe ve ekipman kullanılarak Türkiye'ye getirildi.

ANKARA, -