O sırada işçilerin yanında bulunan, ülkenin en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin üyesi Thierry Siwik, "Şirketin bize ait olduğunu, bu durumdan sorumlu olmadığımızı ve hissedarların sorumlu olduğunu göstermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Fransa, Lille, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da kepenk kapatan mağaza zincirlerinin merkezi, çalışanlarınca işgal edildi - Son Dakika

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