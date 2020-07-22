Fransa'da yangından kaçan iki çocuk pencereden atladı - Son Dakika

Fransa'nın Grenoble kentinde üçüncü katta çıkan yangından kaçmaya çalışan iki çocuk, pencereden atladı. Çocuklar, binanın altında bekleyenler tarafından kurtarıldı.

Fransa'nın doğusunda yer alan Grenoble kentinde bulunan bir binanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Daireden alev ve dumanlar yükselirken, içeride 3 ve 10 yaşında olan 2 kardeş mahsur kaldı. İki kardeş yangından kaçabilmek için üçüncü kattan atladı. Sosyal medyada yer alan görüntüde, 10 yaşındaki çocuk kıyafetinden tuttuğu kardeşini aşağıya bıraktı ve daha sonra kendisi de aşağı atladı. İki kardeş, aşağıda bekleyen bölge sakini tarafından yakalanarak kurtarıldı. Çocukların bulunduğu evin kapısının kilitli olduğu aktarılırken, yangında 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - PARİS