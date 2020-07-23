Fransa'da yangından kurtulmak için pencereden atlayan çocukların ailesine 'ihmalkarlık' soruşturması - Son Dakika

Fransa'nın Grenoble kentinde bir apartmanda çıkan yangında evde yalnız olan ve mahsur kalan iki çocuğun pencereden atlayarak komşularının yardımıyla kurtulması sonrası çocukların ailelerine ihmalkarlık soruşturması açıldı.

Fransa'nın Grenoble kentinde üçüncü katta çıkan yangından kaçmaya çalışan iki çocuk, pencereden atladı. Çocuklar, binanın altında bekleyenler tarafından kurtarıldı. Çocukların ebeveynlerinin evde bulunmaması üzerine haklarında Grenoble Savcılığı tarafından ihmalkarlık soruşturması açıldığı ve sorguya çekilecekleri bildirildi. Grenoble Savcısının açıklamasına göre çocukların annesinin market alışverişi için yerel saat ile 11'de çıktığı, babanın 11.30'da işe gittiği ve annenin gecikmesi sebebiyle çocukların evde yalnız kaldığı öğrenildi.

Öte yandan 14 kişinin zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı yangının sebebini tespit etme çalışmaları yürütülürken şimdilik yangının oturma odası tarafında başladığının tespit edildiği bildirildi.

Kahraman komşulardan çocuklara 'atlayın' talimatı

Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle çocukları yakalayan vatandaşları yayınladığı tebrik mesajında ani gelişen kurtarma çalışmalarını kahramanca bulduğunu dile getirerek yakalama esnasında yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocukları kurtaran vatandaşlardan iki kişinin kolunda çatlak oluştuğu ve hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken yaralılardan biri olan 25 yaşında Komor Adalı Walid Athoumani yaptığı açıklamada, "Çocuklar pencerede ağlıyor ve anahtarlarının olmadığını haykırıyordu. Çok duman ve alev vardı, hatta bina içinden patlama sesi geliyordu. Çocuklar çok korkmuştu" dedi ve çocuklara "atlayın" çağırısında bulunduklarını dile getirdi. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen çocukların sapasağlam yakalandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede yattıkları öğrenildi. - PARİS