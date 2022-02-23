Fransa'da yarasını tedaviye gelen acil yardım görevlilerini darbeden saldırgana ceza - Son Dakika

Fransa'da başından yaralanan kişi, kendisine ilk yardım için gelen acil yardım görevlilerine saldırmaktan 300 avro para cezası ile 2 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Ouest France'nin haberine göre, Bretonya bölgesindeki Baguer-Pican kasabasında 23 Mayıs 2021'de, alkollü bir kişi barbekü yaptığı sırada tezgahın üzerine düşerek kafasını yaraladı.

Olayı öğrenen ve ilk yardım müdahalesi yapmaya gelenlere saldıran adam, yarasını sarmaya çalışan acil yardım görevlisi bir kadının kaburgasına tekmeyle vururken, bir diğerinin de parmağını ısırdı.

Saldırgan ayrıca yardım görevlilerine hakaret ederek ölüm tehdidinde bulundu.

Kaburgasına tekme yiyen kadın acil yardım görevlisi ise 4 gün iş göremez raporu aldı.

Yargıya intikal eden olayda, bölgedeki Saint-Malo Mahkemesi, 32 yaşındaki saldırgana acil yardım ekibine şiddet uygulamak ve hakaret etmekten 300 avro para cezası ile 2 ay tecilli hapis cezası verdi.

Öte yandan, söz konusu kişinin darbettiği görevlilerinden özür dilediği kaydedildi.