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Fransa'da yargılanan Suudi Prensese 10 ay hapis cezası

59 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı Prenses Hassa Bint Selman, Fransa'da adam kaçırmaya azmettirme ve şiddet olaylarına karışma suçlarından yargılandığı davada 10 ay hapse mahkum edildi.

Fransa'da yargılanan Suudi Prensese 10 ay hapis cezası, System.String[]

Suudi Arabistan Kralı Selman'ın kızı Prenses Hassa Bint Selman, Fransa'da adam kaçırmaya azmettirme ve şiddet olaylarına karışma suçlarından yargılandığı davada 10 ay hapse mahkum edildi. Suudi prensese verilen hapis cezası ertelendi.


Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa Bint Selman, Fransa'da yargılandığı mahkeme tarafından adam kaçırmaya azmettirme ve şiddet olaylarına karışma olaylarından suçlu bulundu. Suudi Prenses, yargılandığı davada 10 ay hapis cezası aldı. Prensese verilen hapis cezası ertelendi.


Prenses Selman'ın başkent Paris'teki lüks dairesinde bir işçiyi dövmesi için korumasına talimat vermekle suçlanmıştı.


Eylül 2016'da Prensesin cep telefonuyla kendisini gizlice videoya almakla suçladığı İşçi Ashraf Eid polise verdiği ifadede, korumanın ellerini bağlayarak kendisini yumruklayıp, tekmelediğini belirtmişti. Eid, sonrasında ise korumanın kendisini prensesin ayağını öpmeye zorladığını iddia etmişti. - PARİS

Suudi Arabistan, Prenses, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:00 Kaynak: İHA
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