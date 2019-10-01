Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi
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Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi

52 dakika önce

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi.

Fransa'da Yargıtay eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi, System.String[]

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü.


Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi.

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Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46 
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