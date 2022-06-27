Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu - Son Dakika
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Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu

27.06.2022 14:48
Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenlenen yüzme etkinliğine katılan yüzücülerden en az 80'ini denizanaları soktu.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde düzenlenen yüzme etkinliğine katılan yüzücülerden en az 80'ini denizanaları soktu.

BFMTV'nin haberine göre, Marsilya kentinin kıyısında 100'den fazla amatör ve profesyonel yüzücünün yer aldığı ekipler, iki etaplı ve 5 kilometrelik parkurdan oluşan 24. Monte Cristo Mücadelesi yüzme etkinliği için denize atladı.

Kıyıdan biraz uzaklaştıktan sonra ilk ekibin yarısından fazlası acı ve panik içinde çığlıklar atmaya başlayınca kurtarma ekipleri müdahale etti.

Yüzücülerin, güzergahları üzerindeki denizanası kolonisine çarptığı ve denizanaları tarafından sokulduğu anlaşılsa da ekibin geri kalanı yarışı bırakmayarak yüzmeye devam etti.

Denizanalarının elektriğine kapılan yüzücüler, sahile çıkarılarak tedavi altına alındı.

Denizanaları ikinci ekibi de soktu

Farklı bir noktadan suya atlayan ikinci ekip de biraz ilerledikten sonra yine güzergahları üzerindeki deniz analarına çarptı, kurtarma ekipleri tekrar müdahalede bulundu.

Yarışmada yüzücülerden en az 80'i denizanaları tarafından sokulmuş oldu.

İnternette paylaşılan videolarda çok sayıda yüzücünün kol ve bacaklarında kızarıklık ve şişikler olduğu görülüyor. Bir yüzücünün, gülerek "biraz Titanik gibiydi" demesi dikkati çekti.

Fransız basını, denizanaları tarafından "sabote edilen" yarışın diğer bölümlerinin, güvenli bir noktada yapılması için öğleden sonraya ertelendiğini yazdı.

Marsilya'nın da dahil olduğu Fransız Rivierası bölgesindeki kıyılarda birkaç haftadır özellikle rüzgarın etkisiyle denizanalarının toplandığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Marsilya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da yarış sırasında yüzücüleri denizanaları soktu - Son Dakika

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