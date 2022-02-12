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Fransa'da yasağa rağmen "Özgürlük Konvoyu" Paris'in merkezine girdi - Son Dakika

Fransa'da yasağa rağmen "Özgürlük Konvoyu" Paris'in merkezine girdi

12.02.2022 22:22
Fransa'da yasağa rağmen "Özgürlük Konvoyu" Paris'in merkezine girdi

Fransa'da yasağa ve sıkı önlemlere rağmen, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaları protesto eden "Özgürlük Konvoyu" başkent Paris'in merkezine girdi.

Fransa'da yasağa ve sıkı önlemlere rağmen, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlamaları protesto eden "Özgürlük Konvoyu" başkent Paris'in merkezine girdi.

Konvoy, polis ve jandarmanın kentin farklı giriş kapılarında oluşturduğu kontrol noktalarını aşarak Champs-Elysee Caddesi'ne ve Zafer Takı'nın bulunduğu Charles-de-Gaulle Meydanı'nda toplandı.

Yüzlerce eylemci Champs-Elysee Caddesi'ne ve çevresine gelerek konvoya destek verdi.

Hükümetin Kovid-19 kısıtlamalarına ve aşı kartı uygulamasına tepki gösteren göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

Meydandan uzaklaşma çağrılarına uymayan göstericilere biber gazıyla müdahale eden polisin bazı eylemcilere copla sert müdahalede bulunduğu da görüldü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasaklanan gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 337 kişiye para cezası kesildiğini, çıkan olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Paris'te "Özgürlük Konvoyu" nedeniyle 7 bin 200 polis görev yaptı.

Başkentin simgelerinden Champs-Elysee Caddesi'nde, polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, olası şiddet olaylarına karşı 3 zırhlı araç hazır tutuldu.

Bu arada, Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, konvoya destek veren sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in yasaklanan gösteriye katıldığı gerekçesiyle Elysee Sarayı yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Hükümetin sağlık politikası bir "felaket" yorumu

Paris'teki Özgürlük Konvoyu'na katılmak için Strasbourg'dan gelen Thierry Klotz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 başladığından bu yana gösterilere katıldığını belirterek, hükümetin sağlık politikasını "felaket" olarak yorumladı.

Klotz, Fransa'da özgür bir ülkede oldukları için eylem yapma haklarının bulunduğuna söyledi.

Kanada'nın başkenti Ottawa'daki kamyon sürücülerinin konvoy eylemlerinden esinlenen Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı özel araç ve kamyon sürücüleri, Fransa'nın farklı kentlerinden yüzlerce kilometre yol yaparak Paris'e gelmişti.

Paris Emniyet Müdürlüğü "Özgürlük Konvoyu"nun Paris'te eylem yapmasının kamu düzenini tehdit riski oluşturduğu gerekçesiyle kente girişini yasaklamıştı. Paris İdari Mahkemesi de bu yasağı onamıştı.

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Özgürlük Konvoyu, Fransa, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da yasağa rağmen 'Özgürlük Konvoyu' Paris'in merkezine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da yasağa rağmen "Özgürlük Konvoyu" Paris'in merkezine girdi - Son Dakika
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