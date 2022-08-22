Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü

22.08.2022 14:42
Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü

Fransa'da yaşanan kuraklık nedeniyle 10,4 milyon evde, duvar çatlakları başta olmak üzere birçok hasarın meydana geldiği belirtildi.

Fransa'da yaşanan kuraklık nedeniyle 10,4 milyon evde, duvar çatlakları başta olmak üzere birçok hasarın meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınının Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, kuraklık ülkedeki evlerde ve yaşam alanlarında hasarlara yol açtı.

Kuraklık ve sıcak hava dalgasının evleri daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle 10,4 milyon evde çatlaklar oluştu.

Fransızların çoğunun oluşan bu çatlaklar nedeniyle evlerinde endişe içinde yaşadığı, imkanı olanların bahçeye taşındığı, sigorta şirketlerinin bu durumu doğal afet kapsamına almaması nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığı ifade ediliyor.

10 aydan uzun süren prosedürler korkutuyor

Mağdurlar, yetkililerin yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle dernekler vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öte yandan, bir evin doğal afet sigortası kapsamına alınması ve prosedürlerin tamamlanması için ise en az 10 ay gerekiyor.

Bu süreç kapsamında hasarlı evlerin tamirine ilişkin sorumluluk sadece ev sahiplerini bağlıyor.

Fransa'da 26 Temmuz 2022'de yayımlanan kararnameyle yalnız 20 belediye kuraklıktan etkilenen bölgeler arasına alınmıştı.

Diğer bölgelerdeki hasarlı evlerin sahiplerinin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Ülkedeki evlerde oluşan çatlakların ana nedeni, kuraklık ve buna bağlı olarak nemini kaybeden kil tabakasının bozulması olarak gösteriliyor.

YORUMLAR
500
Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor! Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor! Galatasaray HDI Sigorta'da Beren Yeşilırmak'ın sözleşmesi yenilendi Galatasaray HDI Sigorta'da Beren Yeşilırmak'ın sözleşmesi yenilendi
Kaynak: AA

Sigorta, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak
19:13 Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi
18:55 Adalet Bakanlığı personelini mutlu eden hamle! 25 bin TL banka promosyonu yatıracaklar
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili konuştu: İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:56 Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 20:56:18. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement