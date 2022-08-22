Fransa'da kuraklıktan 10,4 milyon ev zarar gördü

Fransa'da yaşanan kuraklık nedeniyle 10,4 milyon evde, duvar çatlakları başta olmak üzere birçok hasarın meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınının Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberlere göre, kuraklık ülkedeki evlerde ve yaşam alanlarında hasarlara yol açtı.

Kuraklık ve sıcak hava dalgasının evleri daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle 10,4 milyon evde çatlaklar oluştu.

Fransızların çoğunun oluşan bu çatlaklar nedeniyle evlerinde endişe içinde yaşadığı, imkanı olanların bahçeye taşındığı, sigorta şirketlerinin bu durumu doğal afet kapsamına almaması nedeniyle ailelerin zor durumda kaldığı ifade ediliyor.

10 aydan uzun süren prosedürler korkutuyor

Mağdurlar, yetkililerin yeterince ilgi göstermemesi nedeniyle dernekler vasıtasıyla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Öte yandan, bir evin doğal afet sigortası kapsamına alınması ve prosedürlerin tamamlanması için ise en az 10 ay gerekiyor.

Bu süreç kapsamında hasarlı evlerin tamirine ilişkin sorumluluk sadece ev sahiplerini bağlıyor.

Fransa'da 26 Temmuz 2022'de yayımlanan kararnameyle yalnız 20 belediye kuraklıktan etkilenen bölgeler arasına alınmıştı.

Diğer bölgelerdeki hasarlı evlerin sahiplerinin durumunun ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

Ülkedeki evlerde oluşan çatlakların ana nedeni, kuraklık ve buna bağlı olarak nemini kaybeden kil tabakasının bozulması olarak gösteriliyor.