Fransa'da yaşayan gurbetçilerden Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Son Dakika

Fransa'da yaşayan ve Gurbeteli İnsani Yardım Platformu çatısı altında bir araya gelen 25 gurbetçi, kendi aralarında topladıkları yardımlarla 4 Afrika ülkesinde 15'e yakın su kuyusu açıp yüzlerce kurban ve Kur'an-ı Kerim dağıttı.

İzmir'den 2013 yılında Fransa'nın başkenti Paris'e taşınan ve burada çalışmaya başlayan Yavuz Aras ile arkadaşı Ahmet Erkan, 2019 yılında Çad'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Su kuyusunu bu ülkeye giderek açtıran Aras ve Erkan'ın, yaptığı yardımı gören diğer gurbetçi arkadaşları da bu tür yardımlara katılmak istediklerini belirtti.

Aras ve Erkan öncülüğünde "Gurbeteli İnsani Yardım Platformu" kapsamında bir araya gelen 25 gurbetçi, 3 yılda 15'e yakın su kuyusu açtırıp, yüzlerce kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Gittikleri ülkelerde hafız olmak isteyen öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'leri olmadığını ve tahtalar üzerine yazılan harflerle hafızlığı öğrendiğini gören platform üyeleri, binlerce Kur'an-ı Kerim'i de bu ülkelere hediye etti.

Çok sayıda kişinin katarakt ameliyatı olmasını sağlayan gurbetçiler, Afrika'daki tüm ülkelere ulaşmayı hedefliyor.

" Türkiye' denildiği zaman tüm dünyada farklı ama onlar için çok daha farklı"

Yavuz Aras, tatil için geldiği İzmir'de AA muhabirine, Sudan, Çad, Tanzanya ve Uganda'da ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını belirtti.

Son 3 yılda 13 su kuyusu açtıklarını, binlerce Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını ve yüzlerce kurban kestiklerini anlatan Aras, "Katarak ameliyatları yaptırdık. Çoğu hafız olan yetim ve öksüz çocuklara iftarlar verdik. Böyle başladık ve devam ediyoruz." dedi.

Yılda bir kez ihtiyaç sahibi ülkelere gittiğini, gitmedikleri zamanlarda ise sahada bulunan partnerlere yardımları gönderdiklerini bildiren Aras, şöyle konuştu:

"Kendi çevremizdeki arkadaşlarımız, patronlarımız aracılığıyla yardımları topluyoruz. Bir havuzumuz var ve bu havuzdaki paralarla 'şunları yapacağız' diyoruz. İstişare edip sonrasında ya gidiyoruz ya da sahadaki partnerlerimize yardımları, hayırları ulaştırıyoruz. Çad'a gitmeden oraya 'Türkler gelecek' demişler. Biz gittiğimizde hepsinin elinde Türk bayrakları vardı ve bizi yolda karşıladılar. 'Türkiye' diye tezahürat yapıyorlardı. Bizim için çok duygusal oldu. 'Türkiye' denildiği zaman tüm dünyada farklı ama onlar için çok daha farklı. Yardımların büyük çoğunluğu Türkiye'den gidiyor."

Aras, genelde "Neden Afrika?" sorusuyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Afrika yokun bile yok olduğu bir yer. Yiyecek, içecek yok. Sudan'da 80 metreden su çıkarken, Çad ve benzeri ülkelerde 25-30 metreden çıkıyor ama o materyalleri alabilecekleri paraları olmadığı için suyu çıkaramıyorlar. Şartlar çok ağır ve pahalı. Bu noktada biz devreye giriyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu bildiren Aras, Uganda'da Müslüman olmayan bazı köylerde Müslümanların yaptığı yardımları görüp Müslüman olan çok sayıda kişiyi gördüklerini, bu köylere de su kuyusu açma sözü verdiklerini bildirdi.