Fransa'da yeni Çevre Bakanı belli oldu

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Yeni parti kurmak için harekete geçen Ali Babacan'ın ekibinden yeni imaj videosu!

ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı

İmamoğlu'ndan istifa etmeyen yöneticilerle ilgili açıklama: Bizim de hamlelerimiz geliyor