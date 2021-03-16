Fransa'da yeni korona virüs mutasyonu tespit edildi - Son Dakika

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip korona virüsün (Covid-19) yeni bir mutasyonunun tespit edildiği belirtildi.

Korona virüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da tespit edilen mutasyonlarından sonra Fransa'da da yeni bir mutasyon ortaya çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Brittany bölgesinde yeni bir Covid-19 mutasyonunun tespit edildiği belirtildi. Bakanlık, yeni mutasyonun Lannion'daki bir hastanede bir grup vakada görüldüğü kaydetti.

Açıklamada, ön çalışmalara göre yeni mutasyonun diğer mutasyonlardan daha ölümcül veya bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 78 bin 133'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 333 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 90 bin 762'a yükseldiği aktarıldı.

-İHA-