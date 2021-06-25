Fransa'da yeni Kovid-19 vaka sayısı 2 binin altına düştü - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1986 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 33 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 968'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 1986 artışla 5 milyon 766 bin 315'e yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,8'e düştü.

Hastanelerde 1389'u yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 190 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 139 bin 912'ye ulaştı, bunlardan 20 milyon 678 bin 609'una ikinci doz uygulandı.