Son Dakika Haberleri: Fransa'da yeni tartışma 'derin devlet': Kavramın çıkış yeri Türkiye mi?
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Fransa'da yeni tartışma 'derin devlet': Kavramın çıkış yeri Türkiye mi?

43 dakika önce

Türkiye'de yıllardır gündemden düşmeyen 'derin devlet' teorisi bu kez Fransa'da tartışılmaya başlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son yaptığı konuşmalarda ilk kez 'derin devlet' kavramını kullanmasının ardından teorinin çıkış yeri olarak Türkiye gösterildi.

Fransa'da yeni tartışma 'derin devlet': Kavramın çıkış yeri Türkiye mi?, System.String[]

Türkiye'de yıllardır gündemden düşmeyen 'derin devlet' teorisi bu kez Fransa'da tartışılmaya başlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son yaptığı konuşmalarda ilk kez 'derin devlet' kavramını kullanmasının ardından teorinin çıkış yeri olarak Türkiye gösterildi.


Moskova yönetimi ile yakınlaşma hedefi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "derin devletin" buna karşı çıktığını ifade etti.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:45 
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