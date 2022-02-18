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Fransa'da yeni terör tehdidi "aşırı sağ"dan geliyor - Son Dakika

Fransa'da yeni terör tehdidi "aşırı sağ"dan geliyor

18.02.2022 15:46
Fransa'da yeni terör tehdidi "aşırı sağ"dan geliyor

Fransa'da istihbarat servisleri, aşırı sağ kaynaklı terör tehdidinin gün geçtikçe arttığını belirtiyor.

Fransa'da istihbarat servisleri, aşırı sağ kaynaklı terör tehdidinin gün geçtikçe arttığını belirtiyor.

France Bleu sitesinin haberinde, neo-Nazi grupların artmaya başlamasıyla Fransız istihbarat servislerinin bu gruplardan gelecek eylemlere karşı önlemlerini artırdığı vurgulandı.

"Fransa iç istihbarat servislerinin aşırı sağ gruplarla bağlantılı saldırı riskinin giderek arttığını belirttiği" aktarılan haberde, ulusalcı, sivil savaş savunucusu ya da neo-Nazi gibi gruplara mensup 1500 ila 2 bin kişinin "şiddete eğilimli" olarak değerlendirildiği, bunların birkaç yüzünün saldırı düzenleyebileceği belirtildi.

Haberde, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı Ofisinin "aşırı sağla ilişkili dosyalarının kabardığını, bu kapsamda 2017'den bu yana saldırı planlarına dair 11 soruşturma açıldığını, bunlarla bağlantılı 12 kişinin mahkum edildiğini ve 52 kişinin halen yargılandığının açıkladığı" ifade edildi.

Macron'un eski müttefikinin partisinden "aşırı sağcı terör" şüphelisi

Sitenin haberinde, bu dosyalardan birinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u devirmek isteyen Remy Daillet-Wiedemann'a ait olduğu belirtiliyor.

Daillet-Wiedemann'ın 2000'lerde Macron'un 2017'de ittifak kurduğu ve kabinede Adalet Bakanlığı görevini verdiği sağcı François Bayrou'nun partisi Demokrasi Hareketi'in (MoDem) mensubu olması dikkati çekiyor.

Bir parti toplantısında, Bayrou'yu gizlice kaydettiği için partiden çıkarılmasının ardından Fransa'dan ayrılarak Malezya'ya yerleşen Daillet-Wiedemann, internet üzerinden "Yeni Fransa" adlı siyasi hareketini duyurmasıyla, aynı dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Fransız polisinin radarına girdi ve hakkında Interpol bülteni çıkarıldı.

Küçük bir kızın kaçırılması olayına karıştığının ortaya çıkmasının ardından Malezya'dan kovulan Daillet-Wiedemann, haziranda girdiği Fransa'da "darbe planı yapma ve terör" suçlamasıyla tutuklandı.

İstihbarat, aşırı sağ gruplar konusunda uyardı

Habere göre, istihbarat servisleri, ülkede 2015'ten bu yana "harekete geçmek isteyen aşırı sağ grupların çoğaldığı" uyarısında bulunuyor.

2021'de saldırı planına engel olunan ve bu kapsamdaki birçok gruptan biri olan OAS'ın kurucusu Logan Nisin'in ise aşırı sağcı Ulusal Birlik'in eski Başkanı Jean-Marie Le Pen'in güvenlik ekibinin eski üyesi olması göze çarpıyor.

9 yıl hapis cezasına çarptırılan Nisin'in grubunun, Müslümanlar ve solcu Jean-Luc Melenchon ve Christophe Castaner gibi siyasi simalara saldırı yapmayı planladığı ortaya çıkmıştı.

Çevrim içi forumlarda aşırı sağ gruplarla etkileşim radikalleştiriyor

Haberde, iç güvenliğe en büyük tehdidin münferit olarak eylem alan, yalnız başına yaşayan kişilerden geldiği, bu kişilerin hızlıca radikalleşmeye elverişli olduğu kaydedildi.

İstihbarat yetkilileri, bu gibi kişilerin çevrim içi forumlarda aşırı sağcı gruplarla etkileşimin ardından hızlıca radikalleştiği sonucuna vardı.

2021'in sonunda Normandy'de tutukladıkları bir kişinin birkaç ayda Nazi ideolojisini benimsediği, cami ya da eski okulunda saldırı planladığı ortaya çıkmıştı.

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Saldırı, Fransa, Terör, Nazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da yeni terör tehdidi 'aşırı sağ'dan geliyor - Son Dakika


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