Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi - Son Dakika

Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da bilanço her geçen ağırlaşıyor. Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 108 kişi artarak 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 955'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya'nın ardından salgının en çok görüldüğü üçüncü Avrupa ülkesi olan Fransa'da da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 955'e yükseldi.

SALGIN ÜLKENİN TAMAMINA YAYILDI

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti. Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİYE 135'ER AVRO CEZA VERİLDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki göstererek, "Bazı insanların park, plaja veya pazara gittiğini görüyorum. Bu kişiler bizim mesajımızı anlamadılar." dedi. Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135'er avro ceza verildi.

3 DOKTOR BAŞBAKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3 doktor, salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve geçen ay görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ÇİN'İ GEÇTİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. Çin'de ise virüsten 3 bin 237 kişi öldü.

Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi - Son Dakika
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