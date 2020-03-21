Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak... - Son Dakika

Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 112 kişi artarak 562'ye yükseldi.

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Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı