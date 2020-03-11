Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı - Son Dakika
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Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı

19 dakika önce

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.


Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti. Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı. Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

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fahrettin koca, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:45 
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