Fransa'da Noel için satılan tren biletleri "çok pahalı olduğu" gerekçesiyle tepki çekti

Fransa'da yıl sonu ve Noel için satışa sunulan tren biletleri, çok pahalı olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Fransız basınına göre, demir yolu şirketi SNCF, yıl sonu tatili ve Noel için tren biletlerini yerel saatle sabah 06.00'da internet sitesi ve telefon uygulaması üzerinden satışa çıkardı.

SNCF yönetimi dakikada 100 bin kullanıcının bilet almaya çalıştığını belirtirken aşırı rağbet nedeniyle site ve uygulamaya erişimde kısa süre sonra büyük aksaklıklar yaşanmaya başlandı.

Toplam 9 milyon bileti satışa sunduklarını açıklayan şirket yönetimi, saat 06.00'dan 08.00'e kadar saniyede 30 bilet satıldığını aktardı.

Diğer yandan bazı tüketiciler sosyal medyadan "biletlerin uçak bileti kadar pahalı olduğu, şahsi araçla gitmenin trenle gitmekten daha ucuza geldiği" şeklinde tepki gösterdi.

Twitter'dan bir kullanıcı "Şu anda, Noel'de Paris'ten İngiltere'ye gidiş-dönüş biletlerine baktım, indirim kartına rağmen 2 yetişkin için tren bileti, arabayla gitmekten daha pahalı." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir kullanıcı da "Noel için tren bileti 264 avroyken uçak bileti 161 avro. 20 avro daha eklesem havalimanına da otobüsle gidebiliyorum. Daha ucuz. Avantaj kartını kullansam bile tren bileti ancak 207 avroya düşüyor." mesajını paylaştı.

Rus gazının kesilmesiyle enerji krizinin yaşandığı Fransa'da SNCF'nin, elektrik fiyatlarının büyük ölçüde artmasıyla 2023 bilet tarifelerinde önemli oranda zam yapması öngörülüyor.