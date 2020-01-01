Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı - Son Dakika Dünya

Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı

6 saat önce

Fransa'nın Strazburg kentinde yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı. Bu rakamın geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında yaklaşık 20 polis memuru hafif yaralandı.

Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı, System.String[]

Fransa'nın Strazburg kentinde yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı. Bu rakamın geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında yaklaşık 20 polis memuru hafif yaralandı. Araçların yakılmasıyla ilgili olarak yaşları 10 olan iki çocuğun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Strazburg Belediyesi'nin güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Robert Herrmann, birçok park noktasında araçların bilerek ateşe verildiğini açıkladı.

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Strazburg, Fransa, Araç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:37 
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