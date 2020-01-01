Son Dakika › Dünya › Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı - Son Dakika Dünya
Fransa'da yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı
6 saat önce
Fransa'nın Strazburg kentinde yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı. Bu rakamın geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında yaklaşık 20 polis memuru hafif yaralandı.
Fransa'nın Strazburg kentinde yılbaşı gecesi iki yüzden fazla araç yakıldı. Bu rakamın geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğu belirtiliyor. Gece boyunca devam eden olaylar sırasında yaklaşık 20 polis memuru hafif yaralandı. Araçların yakılmasıyla ilgili olarak yaşları 10 olan iki çocuğun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Strazburg Belediyesi'nin güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı Robert Herrmann, birçok park noktasında araçların bilerek ateşe verildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:37
Son Dakika Trafik cezalarına geçtiğimiz yıla oranla yüzde 23 zam geldi Son dakika: Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu