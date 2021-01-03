Fransa'da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza - Son Dakika

Fransa'da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza

03.01.2021 17:42
Fransa'da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza, System.String[]

Fransa'da yılbaşı partisinde katılan bin 200 kişi ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği için ceza aldı.

Fransa'da yılbaşı partisinde katılan bin 200 kişi ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği için ceza aldı.

Fransa'nın kuzeybatısında yasadışı olarak düzenlenen yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Yılbaşı partisinde katılan bin 200'den fazla kişiye ceza kesildi. Parti alanları kapatılırken, etkinliği düzenleyenler tespit edilip yargılanacak" dedi.

Yetkililer ülkenin kuzeybatısında bulunan Bretonya bölgesinde yalnızca 800 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle ceza verildiğini ifade etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 31 Aralık gecesi Fransa'nın farklı bölgelerinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi Rennes kenti güneyinde illegal düzenlenen yılbaşı partisine katıldı.

Fransa'da korona virüs vaka sayısı 2 milyon 643 bin 239'a yükselirken, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 921 oldu. - PARİS

Sokağa Çıkma Yasağı, Süleyman Soylu, Yılbaşı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza - Son Dakika


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