Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.

Fransa 'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Fransa, Güncel, Son Dakika

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