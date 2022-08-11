Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika
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Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

11.08.2022 20:15
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü

Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.

Fransa'da yılbaşından bu yana kadar yangınlar nedeniyle en az 57 bin 600 hektar yeşil alanın yandığı bildirildi.

BFMTV'nin Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da en az 57 bin 600 hektar yeşil alan zarar gördü.

Ülkede 2003 yılında 74 bin hektar yeşil alan yanmıştı.

Öte yandan, dördüncü sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkede, aşırı sıcaklar nedeniyle 19 vilayette turuncu alarm, 45 vilayette ise sarı alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

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Kaynak: AA

Orman Yangını, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle en az 57 bin hektar yeşil alan zarar gördü - Son Dakika
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