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Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi

1 saat önce

Fransa'nın İsviçre sınırındaki Ferney Voltaire ilçesinde 1995'te yaşamını yitiren Türkiye'nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ın fotoğraf sergisi açıldı.

Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi, System.String[]
FERNEY- Fransa'nın İsviçre sınırındaki Ferney Voltaire ilçesinde 1995'te yaşamını yitiren Türkiye'nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ın fotoğraf sergisi açıldı.

Espace Candide Sanat Galerisi sahibi Jean-Louis Cardahi ailesinin girişimiyle açılan sergide, Moran'ın çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İsviçre'nin Cenevre kenti sınırındaki ilçedeki serginin tanıtım resepsiyonuna, Moran'ın oğlu Gün Arun ile Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar ve çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi katıldı.

Başkonsolos Çakar, burada yaptığı konuşmada, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, "Yıldız Moran, o zamanın teknolojisine rağmen insanların çözemediği şekilde ışığa karşı çekimler yapmış. Olağanüstü teknik kullanmış." dedi.

Serginin açılışına öncülük eden Jean-Louis Cardahi ise "Sergiyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türk kadını ve dünya kadınları anısına açtık. Bu sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda sanat abidesi. İnsan yaşamı çok güzel tasvir edilmiş." diye konuştu.

Moran'ın oğlu Arun da serginin açılışında verdiği destekten dolayı Cardahi ailesi ve katılımı nedeniyle Başkonsolos Çakar'a teşekkür etti.

Arun, serginin sanatseverlerce 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Türkiye, İsviçre, Fransa, Yıldız Moran, Kültür Sanat
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