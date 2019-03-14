Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi Açıldı

Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

ESPACE Candide Sanat Galerisi sahibi Jean-Louis Cardahi ailesinin girişimiyle açılan sergide, Moran'ın çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi Açıldı, System.String[]
ESPACE Candide Sanat Galerisi sahibi Jean-Louis Cardahi ailesinin girişimiyle açılan sergide, Moran'ın çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İsviçre'nin Cenevre kenti sınırındaki ilçedeki serginin tanıtım resepsiyonuna, Moran'ın oğlu Gün Arun ile Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar ve çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi katıldı. Başkonsolos Çakar, burada yaptığı konuşmada, sergiyi çok beğendiğini ifade ederek, " Yıldız Moran, o zamanın teknolojisine rağmen insanların çözemediği şekilde ışığa karşı çekimler yapmış. Olağanüstü teknik kullanmış" dedi.

SANAT ABİDESİ

Serginin açılışına öncülük eden Jean-Louis Cardahi ise "Sergiyi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türk kadını ve dünya kadınları anısına açtık. Bu sadece bir fotoğraf sergisi değil, aynı zamanda sanat abidesi. İnsan yaşamı çok güzel tasvir edilmiş." diye konuştu. Moran'ın oğlu Arun da serginin açılışında verdiği destekten dolayı Cardahi ailesi ve katılımı nedeniyle Başkonsolos Çakar'a teşekkür etti. Arun, serginin sanatseverlerce 13 Nisan'a kadar ziyaret edilebileceğini kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:10 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Genç, Su Borularından 50 Metre Menzilli Tüfek Yaptı Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi

Hrant Dink'in Öldürülmesi Davasında Tutuklu 2 Sanık Tahliye Edildi Gözü Dönen Koca, Ayrı Yaşadığı Eşini Tahra ile Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:19:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yıldız Moran Fotoğraf Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]