Son Dakika Haberleri: Fransa'da Yılın Erkekleri ve Kadınları Seçildi

Fransa'da Yılın Erkekleri ve Kadınları Seçildi

6 saat önce

Fransa'da yapılan bir ankette, "yılın erkeği" olarak Paris Saint-Germain (PSG) futbolcusu Kylian Mbappe ve "yılın kadınları" olarak da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sarı yeleklilerin sözcülerinden Priscillia Ludosky seçildi.

Fransa'da Yılın Erkekleri ve Kadınları Seçildi, System.String[]
Fransa'da yapılan bir ankette, "yılın erkeği" olarak Paris Saint-Germain (PSG) futbolcusu Kylian Mbappe ve "yılın kadınları" olarak da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile sarı yeleklilerin sözcülerinden Priscillia Ludosky seçildi.

Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) Paris Match dergisi için 18 yaşından büyük 4 bin kişiyle yaptığı ankette, "yılın erkekleri ve kadınları" belirlendi.

PSG'nin 20 yaşındaki yıldız futbolcusu Mbappe, yüzde 30'luk oranla "yılın erkeği" seçildi. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps yüzde 26, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 14, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 12 ile Kylian Mbappe'yi takip eden isimler oldu.

Kadınlarda ise yüzde 30'la Merkel ve Ludosky birinci sırayı paylaşırken, İngiltere Başbakanı Theresa May de yüzde 19'la 3'üncü sırada yer aldı.

Priscillia Ludosky, Fransa'da sarı yelek hareketini başlatan isimlerden biri olarak gösteriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:50 Kaynak: AA

Kylian Mbappe, Fransa, Güncel
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