Fransa'da Yılın Erkekleri ve Kadınları Seçildi

Fransa
'da yapılan bir ankette, "yılın erkeği" olarak Paris
Saint-Germain (PSG) futbolcusu Kylian Mbappe
ve "yılın kadınları" olarak da Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile sarı yeleklilerin sözcülerinden Priscillia Ludosky seçildi.
Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) Paris Match
dergisi için 18 yaşından büyük 4 bin kişiyle yaptığı ankette, "yılın erkekleri ve kadınları" belirlendi.
PSG'nin 20 yaşındaki yıldız futbolcusu Mbappe, yüzde 30'luk oranla "yılın erkeği" seçildi. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps
yüzde 26, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
yüzde 14, ABD
Başkanı Donald Trump
ise yüzde 12 ile Kylian Mbappe'yi takip eden isimler oldu.
Kadınlarda ise yüzde 30'la Merkel ve Ludosky birinci sırayı paylaşırken, İngiltere
Başbakanı Theresa May
de yüzde 19'la 3'üncü sırada yer aldı.
Priscillia Ludosky, Fransa'da sarı yelek hareketini başlatan isimlerden biri olarak gösteriliyor.