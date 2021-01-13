Fransa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın araç yolda mahsur kaldı - Son Dakika

Fransa'nın güneyindeki Bellegarde-sur-Valserine kentinin yakınlarında, yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın aracın yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Ain Valiliğinden yapılan açıklamada, Bellegarde-sur-Valserine ve diğer bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bellegarde-sur-Valserine yakınlarındaki A40 otoyolu üzerinde seyreden bine yakın aracın mahsur kaldığı belirtildi.

A40 otoyolunun ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ain ve Isere bölgesinde önemli çığ tehlikesinin de bulunduğunu kaydedildi.