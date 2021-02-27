Fransa'da yolsuzlukla suçlanan iş insanı Bollore'nin ceza mahkemesinde yargılanması istendi - Son Dakika

Fransa'da adli mahkeme, Togo'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Bollore SE şirketinin sahibi Vincent Bollore ve iki üst düzey yöneticisinin savcılıkla vardığı anlaşmayı kabul etmeyerek, sanıkların ceza mahkemesinde yargılanması gerektiğini bildirdi.

Paris Adli Yargı Mahkemesi, 2009'da Togo'nun başkenti Lome'daki limanın işletme haklarının alınmasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Bollore grubu ve Vincent Bollore'nin de aralarında bulunduğu 3 üst düzey şirket yöneticisinin savcıyla vardığı anlaşma hakkındaki kararını açıkladı.

Bollore grubunun, mali suçlar savcılığıyla davanın kapatılması için 12 milyon avro ödeyeceği anlaşmayı kabul eden mahkeme, Bollore ve 2 şirket yöneticisinin savcıyla vardığı, suçlarını kabul etmeleri ve 375 bin avro karşılığında davanın düşürülmesi yönündeki anlaşmayı reddetti.

Mahkeme Başkanı Isabelle Prévost-Deprez, söz konusu anlaşmanın sanıklara yönelik yolsuzluk suçlamalarının ağırlığı karşısında çok hafif olduğunu, sanıklarının eylemlerinin Togo'nun bağımsızlığına ve ekonomik düzenine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Sanıkların ceza mahkemesinde yargılanması istendi.

Şirket yöneticilerinin ceza mahkemesinde yargılanmasıyla ilgili kararı, davayı takip eden sorgu yargıçları verecek.

Bollore Grubu'nun Afrika'da işletmesini sürdürdüğü 16 limandan Gine ve Togo'daki ikisinin ihalesini almak için rüşvet verdiği ve yolsuzluk yaptığı iddia edilmişti.

Bollore'ye bağlı iletişim şirketi Havas'ın bazı Afrikalı liderlerin seçilmeleri ve iktidarlarını korumaları için düşük ücretle kampanya yürüttüğü ileri sürülmüş, grup hakkında 2013'te soruşturma açılmıştı.

Davanın ileri aşamalarında Nisan 2018'de Vincent Bollore gözaltına alınmış ve davaya dahil edilmişti.