Fransa'da Yüzlerce Öğretmen Grev Yaptı
1 saat önce
ULUSAL Üniteler Öğretmenler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre Paris'te öğretmenlerin yüzde 70'i greve katıldı.
ULUSAL Üniteler Öğretmenler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre Paris
'te öğretmenlerin yüzde 70'i greve katıldı. Kamu hizmeti projesinin öğretmen sayısının 2022'ye kadar 120 bine azaltma hedefi olduğunu dile getiren öğretmenler Paris'te Cumhuriyet Meydanında Milli Eğitim Bakanı
Jean-Michel Blanquer'e ve yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.
Eğitimin 3 yaşından itibaren zorunlu olmasını öneren yasa tasarısı hakkında konuşan Fransa
'nın en büyük eğitim sendikası Üniter Sendikalar Federasyonu bölge sekreteri Fabrice Biod Morel, "Yasa olmamasına rağmen 3 yaşındaki çocukların yüzde 98'i zaten okula gidiyor, yani yasaya gerek yok. Yasa geçerse özel okullara 150 milyon Euro verilecek. Bu para devlet okullarından alınıp özel okullara verilecek. Devlet okullarının bütçesi düşecek" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:19
Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, Sevgilisiyle Sarmaş Dolaş Görüntülendi
Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak
Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık