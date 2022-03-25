Zam isteyen emekliler sokağa indi - Son Dakika
Üye Girişi

Zam isteyen emekliler sokağa indi

25.03.2022 18:12
Zam isteyen emekliler sokağa indi

Fransa'nın başkenti Paris'te emekliler ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının artırılması için eylem yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te emekliler ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirterek, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının artırılması için eylem yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te emekliler sokağa indi. Ülkenin ekonomik durumunun kötüleştiğini belirten emekliler, alım güçlerinin ve emekli maaşlarının arttırılması için bir protesto düzenledi. Genel İş Sendikası'nın (CGT) desteğiyle düzenlenen eylemde emekliler, Covid-19 salgını ile birlikte emeklilerin alım gücünün düştüğünü bildirerek, ülkedeki sosyal şartların iyileştirilmesini talep etti.

Emekliler düzenlenen eylemde ellerinde tencere ve tavalarla yürüyerek, yaşam şartlarının kötüleştiğine vurgu yaparak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin, Covid-19 salgınından ders çıkartmadığını duyurdu. Toplumun büyük çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Macron'un emeklilik reformunu reddettiğini belirten emekliler, ertelenen emeklilik reformunun yeniden gündeme getirilmesi talebinde bulundu.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Zam isteyen emekliler sokağa indi
Zam isteyen emekliler sokağa indi
Zam isteyen emekliler sokağa indi
Zam isteyen emekliler sokağa indi
Zam isteyen emekliler sokağa indi

YORUMLAR
500
Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz! Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz! 6 ay süren soğukların ardından güneşin tadını çıkarmak isteyenler sokaklara akın etti 6 ay süren soğukların ardından güneşin tadını çıkarmak isteyenler sokaklara akın etti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zam isteyen emekliler sokağa indi - Son Dakika


Son Dakika
18:43 ABD Başkanı Biden'dan Rusya'ya mesaj: 12 bin asker daha buraya gelecek, bu insanları korumak zorundayız
18:29 Bülent Arınç : İnşallah güzel günler yakındır, Evliya Çelebi bu günleri görseydi kahrından ölürdü
18:22 Babasıyla tartıştı, gözünü kırpmadan öldürdü
18:21 Jin-ho Jo'nun Fenerbahçe lisansı çıkarıldı! 2. Güney Koreli futbolcu olarak takıma geldi
18:00 Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıyor!
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefete gelin dedik, Bay Kemal gelmedi.
17:31 Salih Özcan, Türkiye A Milli Takımı'nı seçti!
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 18:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Zam isteyen emekliler sokağa indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement