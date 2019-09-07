Son Dakika Haberleri: Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül "Xylella fastidiosa" bakterisine rastlandı
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Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül "Xylella fastidiosa" bakterisine rastlandı

1 saat önce

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde iki zeytin ağacında bitkiler için ölümcül Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisi tespit edildi. Fransa Tarım Bakanlığı bitki zincirleri için tehlike arz eden bakteri nedeniyle verilen sağlık alarmını "son derece ciddiye aldıklarını" duyurdu.

Fransa'da zeytin ağaçlarında ölümcül

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde iki zeytin ağacında bitkiler için ölümcül Xylella fastidiosa (Xylella yaprak yanıklığı) bakterisi tespit edildi. Fransa Tarım Bakanlığı bitki zincirleri için tehlike arz eden bakteri nedeniyle verilen sağlık alarmını "son derece ciddiye aldıklarını" duyurdu.


Fransa'da iki zeytin ağacında dünya çapında bitki sağlığını en çok tehdit eden bakterilerden biri olarak bilinen ölümcül Xylella fastidiosa bakterisi bulundu.

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Fransa Tarım Bakanlığı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:45 
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