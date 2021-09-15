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Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi - Son Dakika

Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi

15.09.2021 19:00
Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi, System.String[]

Fransa'da Kasım 2015'te başkent Paris'te düzenlenen saldırılarla ilgili görülen davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi ve saldırıların Fransa'nın DEAŞ'e yönelik askeri müdahalesine karşı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fransa'da Kasım 2015'te başkent Paris'te düzenlenen saldırılarla ilgili görülen davanın baş şüphelisi Salah Abdeslam, diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi ve saldırıların Fransa'nın DEAŞ'e yönelik askeri müdahalesine karşı gerçekleştirildiğini ifade etti. Abdeslam, "Fransa ile savaştık, Fransa'ya saldırdık, halkı ve sivilleri hedef aldık. Ama gerçekte onlarla (saldırıda ölenler) kişisel hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece Fransa'yı hedefledik" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarına yönelik geçtiğimiz 8 Eylül'de özel bir ağır ceza mahkemesinde başlayan dava sürüyor. 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben olmak üzere toplam 20 kişinin yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında 14 sanık, ilk kez kendilerine yöneltilen suçlamalara ilişkin görüşlerini dile getirdi. Tüm gözler saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a yöneldi. Abdeslam, saldırıları kınayan veya habersiz olduklarını dile getiren diğer sanıklarının aksine terör saldırısını açıkça üstlendi.

"ÇEKTİĞİMİZ ACILARIN AYNISINI FRANSA'NIN DA ÇEKMESİNİ İSTEDİK"

Saldırıları Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik askeri müdahalesini gerekçe göstererek savunan Abdeslam, "Fransa ile savaştık, Fransa'ya saldırdık, halkı ve sivilleri hedef aldık. Ama gerçekte, onlarla kişisel hiçbir şeyimiz yoktu. Sadece Fransa'yı hedefledik. DEAŞ'ı bombalayan Fransız uçaklarının bombaları kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadığı için Fransa'yı hedef aldık. Bizim çektiğimiz acıların aynısını Fransa'nın da çekmesini istedik" ifadelerini kullandı. Abdeslam, "François Hollande (eski Fransa Cumhurbaşkanı) DEAŞ'a saldırma kararı aldığında, kararının riskler içerdiğini biliyordu" dedi.

"BAZI SÖZLERİM ŞOK EDEBİLİR"

Kendisinin bir provokatör olmadığını iddia eden Abdeslam, "Bazı sözlerimin özellikle hassas insanları şok edebileceğini biliyorum. Amacım yaraya bıçak saplamak değil, tarifsiz acılar içindeki tüm bu insanlara karşı samimi olmak" diye konuştu. Abdeslam geçtiğimiz günlerde kendisinin DEAŞ'ın askeri olduğunu söylemişti.

FARİD KHARKHACH SALDIRILARDAN HABERDAR OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Sahte belge hazırlamaktan suçlanan Farid Kharkhach ise, "Hazırladığım sahte belgelerin bu katliama yol açabileceğine asla inanmazdım" diyerek terör saldırılarından haberdar olmadığını savundu. Mohamed Abrini, saldırıya küçük bir katılımının olduğunu kabul ederken, "operasyonların beyni" ifade etti.

Serbest yargılanan Abdellah Chouaa ise saldırılardan dolayı "şok" olduğunu söyleyerek, "Bana karşı yapılan tüm bu suçlamalardan dolayı hastalandım. Ailemi, çocuklarımı hasta etti. Umarım adalet yerini bulur çünkü ben tamamen masumum" dedi. Suçsuz olduğunu savunan Yassine Atar, "Kendimi açıklamaya hazırım, tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırım, ben masumum" ifadelerini kullandı.

Osama Krayem ve Sofien Ayarı ise söz almak istemedi.

DAVA 9 AY SÜRECEK

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. 28 Eylül'den itibaren 5 haftalık sürede saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek. Avukatlar davacıları nisan ayı başlarında savunmaya başlarken, sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

SAVCILIK 12 SANIK HAKKINDA ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI TALEP EDİYOR

Davada 11'i tutuklu, 3'u serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler davanın en bilinen ismi ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a çevrildi. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amrı, Yassine Atar, Sofien Ayarı, Osama Krayem, Muhammed Bakkalı, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadı, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadı ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanıyor.

SANIKLARDAN BİRİ TÜRKİYE'DE CEZAEVİNDE

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de olduğu tahmin ediliyor. Sanıklardan Ahmed Dahmanı de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmanı'nın Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

FRANSA TARİHİNİN EN BÜYÜK TERÖR DAVASI

13 Kasım 2015'teki terör saldırıları Fransa'nın en ölümcül saldırısı olarak tarihe geçti. Fransa Stadyumu, Bataclan Tiyatrosu ve farklı noktalarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmiş, 350'den fazla kişi yaralanmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi

Fransa, Kasım, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'daki 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi Abdeslam saldırıları açıkça üstlendi - Son Dakika
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