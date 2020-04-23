Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, THY uçağıyla getirildi - Son Dakika
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Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, THY uçağıyla getirildi

32 dakika önce

Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Fransa'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Marmara" uçağı, saat 18.54'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada yolcular arasında bulunan hamile bir kadın, doğum vaktinin yaklaşması nedeniyle karantina sürecini geçirmek üzere Ankara Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi.

Uçaktan inerken güçlük çeken yaşlı bir kadına ise görevliler yardımcı oldu.

Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Bartın'a gönderildi.

Fransa'daki 320 Türk vatandaşı, THY uçağıyla getirildi

Türk Hava Yolları, Marmara, Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:57 Kaynak: AA

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