Fransa'daki arıcılar iklim değişikliği ve Asya dev eşek arısından muzdarip - Son Dakika
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Fransa'daki arıcılar iklim değişikliği ve Asya dev eşek arısından muzdarip

10.06.2022 11:05
Fransa'daki arıcılar iklim değişikliği ve Asya dev eşek arısından muzdarip

Fransa'daki arıların, iklim değişikliği, Asya dev eşek arısı saldırısı ve tarımsal faaliyetlerin artmasından muzdarip ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği belirtildi.

Fransa'daki arıların, iklim değişikliği, Asya dev eşek arısı saldırısı ve tarımsal faaliyetlerin artmasından muzdarip ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği belirtildi.

Fransız Arıcılık Ulusal Birliğinden (Unaf) yapılan açıklamada, ülkede yoğun zirai faaliyetler ve Asya dev eşek arısı tehdidinden sonra arıların, iklim değişikliği nedeniyle de büyük oranda zarar gördüğü ifade edildi.

Unaf Sözcüsü Henri Clement, pestisit, varroa paraziti, monokültür türü tarımın artması, çitlerin kaldırılması gibi arılara zarar veren unsurların yanı sıra Asya dev eşek arısı saldırısı ve iklim değişikliğinin de arıları tehdit etmeye başladığını aktardı.

Ülkedeki arıların ölüm oranlarının yılık yüzde 30'a çıktığını kaydeden Clement, gerekli önlemler alınmasa, polenler aracılığıyla Fransa'daki gıda kaynaklarına da yararı dokunan bu türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

2021 yılı arıcılar için zor geçti

Clement, Fransa'da kovanların yangın, sel, dolu gibi doğal afetlerden zarar gördüğü arıcılığın, iklim değişikliği nedeniyle giderek zorlaştığına dikkati çekti.

"2021 yılı, 10 bin tondan az üretimle Fransa için arıcılığın en kötü yılıydı." diyen Clement, 2022'ye iyi başlansa da kuraklık tehlikesinin arıcıları endişelendirmeye başladığını vurguladı.

Bal üretiminin önemli miktarda olduğu Fransa'da her yıl kutlanan Arı Günü'nün bu yıl 23-25 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Fransa, Asya, Güncel, Son Dakika

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