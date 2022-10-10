Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

10.10.2022 22:44
Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fransa'da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı, AA muhabirine, kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.

O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.

Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.

Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.

Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı.

Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'daki bir benzin istasyonunda akaryakıt almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Son Dakika
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