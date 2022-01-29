Fransa'daki bir internet sitesinde binlerce Türk vatandaşının açık adresi yayında! - Son Dakika

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Fransa merkezli internet sitesinde; kişilerin öncelikle soyadıyla arama yapılabilen sitede, daha sonra arama özelleştirilerek ad-soyad aramasına dönüştürülebiliyor. Arama sonucu, o ad-soyada sahip kişilerin ev adresleri listeleniyor. Bu listede, yaşanılan il, ilçe, posta kodu, sokak ve kapı numarasına kadar tüm ayrıntılar yer alıyor. Ayrıca, kişiye ait olduğu belirtilen bir de telefon numarası bulunuyor ancak telefon numaraları her kişi için doğru verilmese de ev adresleri, kişilerle uyuşuyor. Kişilerin adresi olarak belirtilen bu verilerde, bazı isimlerin eski adresi çıkarken bazı kişilerin ise ikamet ettikleri adres oluyor. Adreslerin yanında bulunan harita işareti sayesinde de bu adreslere kolayca yol tarifi alınabiliyor. Site, kişilere adreslerini silme imkânı da sağlıyor.

SİYASİLERİN ADRESLERİ DE VAR

Ev adresleri bulunan isimler arasında siyasetçiler de bulunuyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ev adresi de sitede doğru şekilde yer alıyor. Ayrıca CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile aile bireylerinin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, bakanların ve milletvekillerinin de adresleri bulunuyor. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eski Başbakan Tansu Çiller de ev adresi internet sitesinde bulunan siyasetçilerden.

2016'DAKİ MERNİS SIZINTISININ SONUCU MU?

Sitenin, bu adresleri nasıl sağladığı bilinmiyor. Ancak Türkiye'de, 2016'da, bir veri güvenliği açığı ortaya çıkmış ve "Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sızıntısı" olarak bilinen bir sızıntı yaşandığı iddia edilmişti. Bu sızıntıda, 2009 yerel seçimlerinde oy kullanma hakkı olan bütün yurttaşların kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının, anne ve baba adlarının, doğum tarihi ve yerlerinin, kimliğe kayıt yerlerinin ve ikametgâhlarının sızdığı öne sürülmüştü. İktidar, böyle bir sızıntı yaşanmadığını iddia etse de soruşturma başlatılmış, daha sonra "kimlik bilgilerinin partilerle paylaşılan veriler aracılığıyla ele geçirildiği" açıklanmıştı.