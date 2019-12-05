Fransa'daki emeklilik reformu protestolarına katılım 500 bini buldu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu aleyhinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı 500 bini buldu.

Sendikalara göre, gösterilerin ana odak noktası olan Paris'te 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti.

Başkent Paris'te yürüyüşün sonlanacağı "Nation" Meydanı'na doğru dağınık gruplar halinde yürüyen göstericilerle polis arasındaki arbede yer yer devam ediyor.

Öte yandan, Fransız hava yolu şirketi Air France, yarınki iç hat uçuşlarının yüzde 30'unun iptal edildiğini duyurdu.

Sendikalar, ülkeyi adeta felce uğratan grevlerin pazartesi gününe kadar süreceğini açıklamıştı.

Yerel medyaya göre, sadece başkentte gözaltı sayısı 70'i geçmiş, yarın için uçak seferlerinin yüzde 20'si ise şimdiden iptal edilmişti.

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirildi.

Sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatıldı, hızlı tren seferlerinin büyük kısmı iptal edildi.

Yerel medyaya göre, Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, bugün itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.